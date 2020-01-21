https://static.news.ru/photo/b038c3b6-3c60-11ea-b5fb-fa163e074e61_660.jpg Павел Дуров Фото: lukomore. org/Global Look Press

Павел Дуров назвал iCloud инструментом наблюдения. Как считает основатель Telegram, приложения, которые используют сервис Apple для хранения личных сообщений (например, WhatsApp) — также часть проблемы.

В своём посте в Telegram Дуров сослался на новость о том, что Apple полностью отказалась от планов по внедрению сквозного шифрования в резервные копии в iCloud. Причиной этому послужило недовольство ФБР, которое считало, что нововведение может негативно отразиться на проведении расследований.

По словам одного из источников, после судебных разбирательств в 2016 году между производителем и Бюро в Купертино решили больше «не дразнить медведя», писал NEWS.ru.