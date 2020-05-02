CNN: iPhone научится распознавать маски на лицах

https://static.news.ru/photo/b345bb40-8c3d-11ea-abb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разработчики добавили в обновление iOS функцию, позволяющую Face ID определить, надета ли на владельце телефона защитная маска.

В бета-версии iOS 13.5 система распознавания лица может «понять», прикрыто ли лицо пользователя маской, и предложить разблокировать гаджет вводом пароля сразу же. В прежней версии операционной системы это занимает несколько секунд. Новый Face ID не сможет разблокировать телефон, пока его хозяин не снимет маску, но сэкономит время пользователя, передаёт CNN со ссылкой на разработчиков.

Как писал NEWS.ru ранее, компания Apple может оценить самую «младшую» модель iPhone 12 в $649. Смартфон получит 5,7-дюймовый OLED-экран и двойную основную камеру.