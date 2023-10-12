Чемезов раскрыл планы Ростеха на самолет Ил-96 Чемезов: проект создания модернизированного Ил-96 остается на повестке

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Ил-96

Проект создания модернизированной версии пассажирского самолета Ил-96 с двумя двигателями остается на повестке, сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, которые приводит ТАСС, судно будет использоваться для транспортной авиации.

Скорее всего, мы пока не планируем серийно выпускать [Ил-96 с двумя двигателями], будем выпускаться под заказ СЛО. Скорее всего, будет использоваться как транспортный самолет, — сказал он.

Пассажирский широкофюзеляжный самолет Ил-96 был спроектирован в конце 1980-х годов. Его пассжировместимость составляет 300–450 человек, а дальность полета — 9 тысяч километров. Заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник в разговоре с NEWS.ru называл его немного устаревшей моделью. При этом он подчеркивал, что по авионике он не уступает Airbus. По словам эксперта, если говорить о минусах этой модели, то в первую очередь выделяются сложности с двигателями.

Ранее Ростех со ссылкой на гендиректора Сергея Чемезова сообщил, что на фоне санкций рассматривает возможность возобновления серийного производства отечественных самолетов Ту-214 и Ил-96. Это в первую очередь касается расширения производства существующих лайнеров.