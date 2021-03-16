Браузер Alibaba удалили из китайских магазинов приложений

https://static.news.ru/photo/cbb02002-8693-11eb-8e81-96000091f725_660.jpg Фото: imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press

Китай нанёс новый удар по основателю Alibaba Джеку Ма. Принадлежащий интернет-корпорации браузер UC Browser был удалён из китайских магазинов приложений.

Это произошло после заседания руководства Компартии Китая (КПК) при участии председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе собрания был раскритикован чрезмерный, по мнению КПК, рост влияния технологических корпораций в стране, пишет Financial Times.

Некоторые компании-платформы растут неприемлемым образом и поэтому представляют риски. Серьёзной проблемой является тот факт, что существующий регуляторный режим не может справиться с этим, — приводит издание слова из протокола заседания.

Удаление браузера может быть связано также с недавно вышедшей на государственном телеканале CCTV передачей, где в числе прочего критиковали UC Browser. Ведущие передачи рассказывали о вводящей в заблуждение медицинской онлайн-рекламе — UC Browser разрешает частным клиникам использовать названия крупных государственных больниц в качестве ключевых слов, так что пользователи, ищущие их, в итоге попадают на страницы частных клиник.

Ранее сообщалось, что антимонопольные регуляторы намерены оштрафовать компанию Alibaba на крупнейшую сумму в корпоративной истории Китая. Наказание должно последовать по результатам расследования, начатого в конце 2020 года Главным государственным управлением КНР по контролю и регулированию рынка. Компанию хотят оштрафовать в размере, превышающем $975 млн.

Как писал NEWS.ru, история китайского бизнесмена и основателя Alibaba Джека Ма, оказавшегося в опале у властей КНР, напугала предпринимателей страны. Опрошенные стартаперы заговорили о необходимости умерить амбиции и дважды думать перед входом в стратегически важные секторы, что угрожает сорвать планы Пекина стать мировым лидером в технологическом секторе.

Например, создатель неназванной компании из провинции Чжэцзян (КНР), где родился Ма, заявил о потере интереса к масштабным проектам, сравнимым с Alibabа, из-за опасения нежелательного внимания со стороны руководства азиатской державы. Другой собеседник отметил, что перестал выступать публично и сосредоточился на развитии своего связанного с робототехникой стартапа за пределами КНР.