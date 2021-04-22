Bloomberg: Apple значительно изменит домашний экран iPad

С выходом iPad OS 15 домашний экран планшета получит самое значительное изменение с момента презентации первого устройства, сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман.
Он не раскрыл никаких подробностей, кроме появления на планшетах виджетов, которые уже используются на iPhone.
Также инсайдер
Также в iOS 15 появится быстрый доступ к информации о том, какие данные приложения собирают о пользователях.
Система обмена сообщений iMessage, которая работает только на устройствах Apple, получит новые функции. Они должны помочь ей конкурировать с WhatsApp.
Новые iOS и iPad OS анонсируют на конференции WWDC 2021, которая пройдёт в июне.
27 апреля Apple выпустит промежуточное обновление своей мобильной операционной системы — iOS 14.5. В ОС появится специальное всплывающее окно, в котором пользователей будут спрашивать, согласен ли он на отслеживание его поведения в других приложениях. Это обновление вынудило Facebook изменить технологию сбора данных для таргетирования онлайн-рекламы.