Bloomberg: Apple значительно изменит домашний экран iPad

https://static.news.ru/photo/4e4ec840-a374-11eb-b6f9-96000091f725_660.jpg Фото: apple.com

С выходом iPad OS 15 домашний экран планшета получит самое значительное изменение с момента презентации первого устройства, сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман.

Он не раскрыл никаких подробностей, кроме появления на планшетах виджетов, которые уже используются на iPhone.

Также инсайдер раскрыл значительные изменения, которые ждут iOS 15. Так, на смартфонах появится возможность контролировать отображение уведомлений: отключать для них звук, а также настраивать разные режимы вибрации. При этом можно будет включить специальный режим работы, в котором сообщения из мессенджеров будут приходить без звука. Кроме того, Apple добавит возможность автоматически отвечать на сообщения в зависимости от их статуса.

Также в iOS 15 появится быстрый доступ к информации о том, какие данные приложения собирают о пользователях.

Система обмена сообщений iMessage, которая работает только на устройствах Apple, получит новые функции. Они должны помочь ей конкурировать с WhatsApp.

Новые iOS и iPad OS анонсируют на конференции WWDC 2021, которая пройдёт в июне.

27 апреля Apple выпустит промежуточное обновление своей мобильной операционной системы — iOS 14.5. В ОС появится специальное всплывающее окно, в котором пользователей будут спрашивать, согласен ли он на отслеживание его поведения в других приложениях. Это обновление вынудило Facebook изменить технологию сбора данных для таргетирования онлайн-рекламы.