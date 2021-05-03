Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет брака

После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение развестись. За 27 лет мы вырастили троих удивительных детей и построили фонд, который помогает людям по всему миру вести здоровую, продуктивную жизнь. Мы продолжаем разделять веру в эту миссию и будем продолжать нашу совместную работу в фонде, но мы более не будем расти вместе как пара на этом новом этапе наших жизней, — пишет основатель корпорации.
Билл Гейтс и его жена Мелинда поженились в 1994 году. У них трое детей — Рори Джон, Дженифер Катарин и Фиби Адель. Как супруги будут делить совместно нажитое имущество, не говорится. Известно, что Гейтс входит в пятёрку богатейших бизнесменов, состояние его и семьи составляет $130 млрд.
Как сообщалось ранее, американская IT-корпорация Microsoft консультируется с топ-менеджерами компании Nuance Communications о её покупке за $16 млрд. Предприятие занимается разработками в области искусственного интеллекта.