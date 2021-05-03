Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет брака

https://static.news.ru/photo/68e9f2fc-ac5b-11eb-b5a2-96000091f725_660.jpg Билл Гейтс Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Основатель Microsoft Билл Гейтс объявил о предстоящем разводе с женой Мелиндой после 27 лет брака. О своём решении предприниматель написал в Twitter.

Гейтс уверяет, что решение развестись было совместным. При этом оба супруга будут работать в основанном ими фонде.

После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение развестись. За 27 лет мы вырастили троих удивительных детей и построили фонд, который помогает людям по всему миру вести здоровую, продуктивную жизнь. Мы продолжаем разделять веру в эту миссию и будем продолжать нашу совместную работу в фонде, но мы более не будем расти вместе как пара на этом новом этапе наших жизней, — пишет основатель корпорации.

Билл Гейтс и его жена Мелинда поженились в 1994 году. У них трое детей — Рори Джон, Дженифер Катарин и Фиби Адель. Как супруги будут делить совместно нажитое имущество, не говорится. Известно, что Гейтс входит в пятёрку богатейших бизнесменов, состояние его и семьи составляет $130 млрд.

Как сообщалось ранее, американская IT-корпорация Microsoft консультируется с топ-менеджерами компании Nuance Communications о её покупке за $16 млрд. Предприятие занимается разработками в области искусственного интеллекта.