Apple представила новый бюджетный iPhone SE

Компания Apple презентовала обновлённую модель своего смартфона iPhone SE с новым процессором и поддержкой 5G. Новинка оснащена процессором A15 Bionic, который является новым шестиядерным чипом, прежде присутствовавшим лишь в смартфонах iPhone 13 и 13Pro, трансляция велась на сайте компании.

Новый iPhone SE оснастили улучшенной батареей. В смартфоне появился ряд новых функций. Так, появилась возможность считывать текст с камеры, выделять его и копировать в другие приложения. В iPhone осталась одна камера на 12 МП, а также поддержка сканера отпечатков пальцев Touch ID.

Стартовая цена на улучшенный iPhone SE, который будут выпускать в трёх цветах — белом, чёрном и красном — начинается от $429.

Предзаказ смартфонов в мире начинается 10 марта, основные продажи запланированы с 18 марта. О продаже iPhone SE в России не говорилось.

Ранее стало известно, что магазины сети Apple re:Store 3 марта снова заработали в Москве после недолгого перерыва. Цены на гаджеты Apple после открытия выросли в среднем на 20–30%. Официальный представитель дистрибьютора Apple в России Людмила Семушина объяснила закрытие магазинов необходимостью оценить текущую ситуацию на рынке.