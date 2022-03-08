Apple представила новый бюджетный iPhone SE

Компания Apple презентовала обновлённую модель своего смартфона iPhone SE с новым процессором и поддержкой 5G. Новинка оснащена процессором A15 Bionic, который является новым шестиядерным чипом, прежде присутствовавшим лишь в смартфонах iPhone 13 и 13Pro, трансляция велась на сайте компании.
Новый iPhone SE
Стартовая цена на улучшенный iPhone SE, который будут выпускать в трёх цветах — белом, чёрном и красном — начинается от $429.
Предзаказ смартфонов в мире начинается 10 марта, основные продажи запланированы с 18 марта. О продаже iPhone SE в России не говорилось.
Ранее стало известно, что магазины сети Apple re:Store 3 марта снова заработали в Москве после недолгого перерыва. Цены на гаджеты Apple после открытия выросли в среднем на 20–30%. Официальный представитель дистрибьютора Apple в России Людмила Семушина объяснила закрытие магазинов необходимостью оценить текущую ситуацию на рынке.