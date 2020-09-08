Apple назвала дату презентации нового iPhone

Корпорация Apple объявила дату проведения большой презентации новых продуктов. В ходе мероприятия, по информации многочисленных информаторов, будет представлен новый iPhone 12.
Презентация анонсирована на 10:00 по тихоокеанскому времени (20:00 мск) 15 сентября,
Предполагается, что помимо смартфонов зрители увидят новые iPad, Apple Watch, а также получат на свои устройства ремизную версию iOS 14.
Как писал NEWS.ru ранее, эксперты сообщили, что в комплект поставки новых iPhone 12 не будут входить традиционные проводные наушники EarPods. Они также считают, что смартфон будут продавать без адаптера питания, лишь с кабелем USB-C — Lightning. Аналитик Мин-Чи Куо считает, что отказ от проводных наушников поможет увеличить спрос на беспроводные AirPods, которые продаются отдельно.
Добавьте наши новости в избранные источники