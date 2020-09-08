Apple назвала дату презентации нового iPhone

https://static.news.ru/photo/ec73657e-f1ec-11ea-bada-fa163e074e61_660.jpg Фото: Quan'Yajun/Global Look Press

Корпорация Apple объявила дату проведения большой презентации новых продуктов. В ходе мероприятия, по информации многочисленных информаторов, будет представлен новый iPhone 12.

Презентация анонсирована на 10:00 по тихоокеанскому времени (20:00 мск) 15 сентября, говорится на сайте компании. При этом официально в Купертино не называют список устройств, которые покажут на мероприятии.

Предполагается, что помимо смартфонов зрители увидят новые iPad, Apple Watch, а также получат на свои устройства ремизную версию iOS 14.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперты сообщили, что в комплект поставки новых iPhone 12 не будут входить традиционные проводные наушники EarPods. Они также считают, что смартфон будут продавать без адаптера питания, лишь с кабелем USB-C — Lightning. Аналитик Мин-Чи Куо считает, что отказ от проводных наушников поможет увеличить спрос на беспроводные AirPods, которые продаются отдельно.