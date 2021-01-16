Аналитики назвали надуманной связь между коронавирусом и 5G

https://static.news.ru/photo/143d5160-5948-11eb-a8a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pu Xiaoxu/XinHua/Global Look Press

Исследование международной консалтинговой компании Deloitte показало, что связь между развёртыванием сетей связи пятого поколения (5G) и ростом числа заражений COVID-19 является надуманной.

Теория о том, что «технология 5G передаёт COVID-19», является, попросту говоря, нелепой, так как это невозможно. COVID-19 — это вирус, который распространяется воздушно-капельным путём и передаётся от человека человеку. Вирусы не могут распространяться по радиоволнам, — цитирует фрагмент исследования РИА Новости.

Также ошибочным, по мнению аналитиков, является предположение, что от 5G идёт излучение, способное ослабить иммунную систему человека. Якобы из-за этого и растёт число заражений коронавирусом.

Аналитики обратили внимание, что дезинформация о причастности 5G к заболеванию COVID-19 в 2020 году часто вводила людей в заблуждение, что подтверждали различные опросы. По их мнению, ситуация в 2021 году не изменится.

Ранее NEWS.ru сообщал, что запрет шведских властей на использование в стране оборудования от компаний Huawei и ZTE для построения сетей 5G может обернуться ударом по экономике королевства. Китайские фирмы нашли неожиданного союзника. В их защиту выступил конкурент — местная компания Ericsson, которая наряду с финской Nokia должна была стать главным бенефициаром от запрета.