Аналитик объяснил вывод телекоммуникаций из-под санкций борьбой за рынок

США вывели из-под санкций телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий в связи с борьбой за рынки сбыта, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин «Царьграду». Сейчас они выживают с рынка компанию Ericsson, как когда-то расчищали место для iPhone и Google, уничтожив Nokia Mobile, считает специалист.

Сегодня во всём мире идёт борьба за рынки сбыта. А с точки зрения инфраструктуры, оборудования и так далее Россия — это ключевой рынок в Европе. Америка у нас всегда была представлена достаточно слабо. <...> Сегодня американцы ради того, чтобы создать себе рынки сбыта, пустили под откос Европу и заставляют нас безальтернативно покупать американское оборудование, — сказал Муртазин.

Он добавил, что никаких санкций в отношении смартфонов нет, но компании заставляют отказываться от поставок в Россию.

Ранее Минфин США исключил из-под введённых против России санкций телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий. В связи с этим разрешены связанные с интернет-оборудованием финансовые операции.

Также сообщалось, что финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia объявил об уходе с российского рынка. За последние несколько недель производитель приостановил поставки продукции и дальнейшее развитие бизнеса на территории РФ, а также перенёс научно-исследовательскую деятельность за пределы России.