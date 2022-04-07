США исключили из санкций связанные с интернет-оборудованием операции

Министерство США исключило из-под введённых против России санкций телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий. Об этом говорится в новой генеральной лицензии ведомства, пишет ТАСС.

В связи с этим разрешены связанные с интернет-оборудованием финансовые операции. Согласно документу, разрешаются все операции, совершаемые в обычном порядке и необходимые для получения или передачи телекоммуникаций с участием РФ. Также разрешён «экспорт или реэкспорт, продажа или поставка прямым или косвенным образом» в Россию услуг, программного обеспечения, технологий и аппаратных средств, связанных с общением через интернет.

Ведомством имеются в виду обмен сообщениями, фото, фильмами, документами, просмотр страниц и ведение блогов, соцсети и прочее, которые были запрещены санкциями «за вредоносную иностранную деятельность России».

Вместе с тем США вводят рестрикции в отношении 30 российских организаций и восьми физических лиц. Под ограничения попала компания АЛРОСА, в отношении которой Минфин установил срок завершения сделок до 7 мая, а с подразделением в США — до 7 июня.