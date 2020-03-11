https://static.news.ru/photo/d03b6bc4-636a-11ea-ba91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Яндекс» добавил в голосового помощника «Алиса» новую функцию — озвучивание текстов на страницах в Яндекс.Браузере. Пользователи могут попросить ассистента прочитать статью, пост в блоге или даже стихотворение.

По словам разработчиков, страницы с большим связным текстом «Алиса» озвучивает целиком, пропуская кнопки, баннеры, пункты меню и другие посторонние элементы. Воспользоваться нововведением юзеры могут с помощью кнопки с наушниками (она появляется на страницах, где Браузер умеет включать режим чтения) либо фразы «Слушай, Алиса, прочитай эту страницу» (на ПК).

Голосовой помощник также может умеет читать фрагменты текста — для этого достаточно пользователю потребуется выделить нужный фрагмент и выбрать «Озвучить» в контекстном меню, рассказали NEWS.ru в компании.

Новая функция доступна всем пользователям Android и Windows. Пока «Алиса» озвучивает тексты только на русском языке.

Ранее NEWS.ru рассказал, что «Яндекс» добавила в голосового помощника «Алису» функцию «Легко сказать». Она представляет собой онлайн-тренажёр для детей, который должен помочь им произносить сложные звуки.