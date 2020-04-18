Airbus научился заправлять самолёты в воздухе

https://static.news.ru/photo/6e56ec5a-816d-11ea-85b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: airbus.com

Первая в мире полностью автоматическая дозаправка самолётов в воздухе (A3R) прошла над Атлантическим океаном. Её осуществил французский аэрокосмический концерн Airbus.

Отмечается, что в проверке технологии были задействованы американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16 из состава ВВС Португалии и заводской самолёт-заправщик Airbus A330 MRTT.

Как сообщили на сайте концерна, от человека-оператора лишь потребовалось активировать систему. Во время испытаний система автоматически выдвинула заправочную штангу воздушного танкера на необходимую длину и провела стыковку с горловиной топливного бака заправляемого самолёта.

В перспективе A3R станет полностью автономной и не будет требовать участия человека в процессе заправки. Электроника будет полностью контролировать весь процесс, соблюдая необходимое безопасное расстояние между двумя бортами. Это увеличит скорость операций и безопасность.

Как писал NEWS.ru, компания Airbus провела испытания транспортного самолёта C-295, переделанного в «летающий танкер».

Воздушное судно этого вида впервые было использовано в качестве заправщика для другого самолёта во время полёта. Дозаправка осуществлялась на скорости от 185 до 240 км/ч с помощью 30-метрового шланга и системы дистанционного наблюдения. Роль приёмника выполнил другой C-295 из испанской авиации.