Adobe прекратила продажу программного обеспечения в России
Захар Чайченко
Захар Чайченко
18:53, 05 марта 2022
Фото: pixabay.com
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Американская компания Adobe остановила продажу программного обеспечения на территории России. По словам генерального директора фирмы Шантану Нарайена, российские клиенты смогут пользоваться программами до истечения срока, однако продлить подписку будет нельзя, сообщается в корпоративном блоге компании.
Мы соблюдаем правительственные санкции, введённые Соединёнными Штатами, Европейским союзом и Великобританией, чтобы гарантировать, что продукты и услуги Adobe не используются запрещёнными организациями. Кроме того, мы прекращаем доступ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud для российских СМИ, контролируемых государством, - сообщил Нарайен.
По словам гендиректора компании, Adobe Foundation выделил серию грантов на сумму более $1 млн, чтобы оказать поддержку беженцам в условиях нарастающего гуманитарного кризиса.
Ранее американские производители процессоров Intel и AMD остановили поставки продукции в Россию. По их данным, пока речь идёт о временной мере. Их примеру последовала компания Microsoft, прекратившая продажи товаров и предоставление услуг в России из-за спецоперации российских военных на Украине.