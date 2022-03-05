Adobe прекратила продажу программного обеспечения в России

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Доступ к заблокированным в России Facebook и Twitter может вернуться, сообщил глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов изданию Pravda.Ru. При этом их аудитория в любом случае сократится, пользователи перейдут на более доступные ресурсы, считает он.

Доступ к заблокированным в России Facebook и Twitter может вернуться, сообщил глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов изданию Pravda.Ru. При этом их аудитория в любом случае сократится, пользователи перейдут на...