https://static.news.ru/photo/57acd1ae-973f-11e9-91a2-fa163e074e61_1024.jpg МХАТ им. Горького Фото: АГН «Москва»

Руководство МХАТ им. Горького должно выслушать рекомендации худсовета по репертуару. Так считают в Минкультуры РФ. В ведомстве отметили, что внимательно следят за развитием событий вокруг театра и прислушиваются к мнению обеих сторон. Там также выразили уверенность, что коллектив и администрация МХАТа придут к взаимоприемлемому решению.

Следует напомнить, что Татьяна Доронина является председателем художественного совета МХАТа, который как раз и призван влиять на репертуарную политику театра. Художественный руководитель, со своей стороны, должен прислушиваться к мнению совета и выстраивать репертуарный план, исходя из его рекомендаций, – цитирует агентство « Москва » представителей пресс-службы Минкульта.

Как ранее писал News.ru, актёры МХАТа обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с театром. По их мнению, новый художественный руководитель Эдуард Бояков замещает классический репертуар спектаклями «низкого художественного уровня».

Эдуард Бояков сменил Татьяну Доронину на посту художественного руководителя театра в декабре 2018 года. Доронина была назначена почётным президентом МХАТа, а также председателем художественного совета.