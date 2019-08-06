https://static.news.ru/photo/8659f5d4-952f-11e9-8c0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина де-юре остается полноценным участником Содружества независимых государств (СНГ), однако с 2014 года не выплачивает необходимые долевые взносы. Таким образом, задолженность Киева перед содружеством на данный момент составляет более 300 млн рублей.

Как рассказали «Известиям» в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ, порядок погашения суммы в случае возвращения страны в работу объединения пока не определён.

Несмотря на неоднократные заявления киевских властей о намерении разорвать отношения, никаких официальных уведомлений о выходе Украины из Содружества в Исполком СНГ не поступало, — подчеркнули в ведомстве.

Так также отметили, что Киев в любой момент может принять участие в заседаниях отраслевых советов. Никаких препятствий для полноценного участия Украины в делах Содружества нет.

При этом вопрос о продолжении работы в СНГ полностью зависит от политической воли новых украинских властей.

Ранее News.ru писал о том, что российский центр науки и культуры (РЦНК) на Украине ежегодно выдаёт квоты на обучение студентов в российских образовательных учреждениях, сообщила руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова. По её словам, работа в странах СНГ является приоритетом, поэтому им уделяется особое внимание. Россия ежегодно выделяет 15 тысяч бюджетных мест для иностранных граждан.