Польское руководство пригласило президента Белоруссии Александра Лукашенко принять участие в памятных мероприятиях годовщины начала Второй мировой войны.
Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Она подтвердила получение приглашения. По её словам, вопрос визита Лукашенко в Польшу сейчас решается, передаёт
Приглашение президента Польши на имя президента Беларуси принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны действительно поступило, — сообщила она.
Ранее News.ru писал о том, что возле памятника Освободителям в Риге могут появиться разъясняющие таблички, которые будут оформлены как филиал Музея оккупации.