https://static.news.ru/photo/c72458aa-ad6e-11e9-8d0e-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Александр Лукашенко Фото: Xinhua/Global Look Press

Польское руководство пригласило президента Белоруссии Александра Лукашенко принять участие в памятных мероприятиях годовщины начала Второй мировой войны.

Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Она подтвердила получение приглашения. По её словам, вопрос визита Лукашенко в Польшу сейчас решается, передаёт РИА Новости .

Приглашение президента Польши на имя президента Беларуси принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны действительно поступило, — сообщила она.

Ранее News.ru писал о том, что возле памятника Освободителям в Риге могут появиться разъясняющие таблички, которые будут оформлены как филиал Музея оккупации.