Звезда НХЛ призвал дать убежище спортсменам из России, осудившим СВО Гашек: ЕС должен предоставить убежище российским спортсменам, осуждающим СВО

Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

Евросоюзу следует предоставить убежище российским спортсменам, выступившим с осуждением специальной военной операции на Украине. С таким призывом выступил на пленарном заседании Европарламента двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек. Его слова приводит словацкое издание Pravda.

В первую очередь спортсмен должен осудить военные действия и должен, соответственно, выступить публично. Взамен ЕС должен предложить спортсменам убежище. Не только для них, но и для их семей и любимых. Мы знаем, что любой россиянин, который осудит военные действия, не только подвергнется издевательствам, но и предстанет перед судом и будет осужден. Мы не должны допустить, чтобы это произошло, — сказал Гашек.

Он также подчеркнул, что Евросоюз должен гарантировать спортсменам возможность выступать на соревнованиях. Для этого хоккеист предложил создать «команду беженцев».

В марте 2023-го МОК отложил решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже. По итогам саммита организации комитет рекомендовал не допускать до соревнований российских спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности. При этом атлетам с российскими и белорусскими паспортами предлагалось разрешить участвовать в состязаниях только в нейтральном статусе.

23 июня ПАСЕ приняла резолюцию, призывающую МОК отказать россиянам и белорусам в допуске на Игры-2024 даже в нейтральном статусе.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что предложение МОК допустить российских спортсменов на международные турниры, если они не выступали с публичной поддержкой СВО, — это сотрясание воздуха и абсолютная белиберда. По его словам, подобная инициатива является простой декларацией, которая на самом деле не приведет к реальному изменению ситуации. Эксперт уверен, что не стоит серьезно относиться к этой идее.