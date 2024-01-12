Журова предрекла проблемы желающему выступать на Олимпиаде за США шпажисту Депутат Журова усомнилась, что объявленный в розыск Бида выступит на ОИ за США

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Сергей Бида

Фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида вряд ли будут участвовать на Олимпийских играх в Париже в составе сборной США, потому что им еще нужно пройти отбор на международные соревнования, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее словам, в Америке есть свои шпажисты, и они не захотят просто так уступать свое место в национальной команде, так что уехавших и объявленных в розыск россиян ждет конкуренция.

Международная федерация должна признать переход, еще должно пройти время после получения гражданства. Они могут не успеть до Парижа. Им надо пройти отбор, вступив уже в гражданство другой страны. Сначала надо отобраться в сборную США и поехать на международные соревнования. Американцы очень строго к этому относятся. Если вдруг кто-то незаконно занимает место другого спортсмена, тут же подается в суд, — сказала Журова.

Парламентарий призналась, что будет очень удивлена, если россияне преодолеют эти трудности и поедут на Олимпиаду. По мнению Журовой, это абсолютно пропагандистская история, которую США хотят использовать против РФ.

Уехавший из России и объявленный в розыск Сергей Бида хочет представлять США на Олимпийских играх в 2024 году. Олимпийский комитет и Национальная федерация фехтования США добиваются получения американского гражданства для спортсменов. Организации направили письма в конгресс, а адвокат супругов Джек Винер уточнил, что они должны успеть получить паспорта к началу Игр. Жена Биды Виолетта также является фехтовальщицей.