Журова оценила призыв МОК не использовать флаг и гимн РФ на соревнованиях

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на призыв исполкома МОК не использовать национальные флаги и гимны России и Белоруссии на любых спортивных мероприятиях. Она в разговоре с NEWS.ru призвала не хлопать дверью и не облегчать жизнь соперникам.

Они этого и хотят. Это их цель. Это первоначально было их целью. Когда в 2014 году все эти истории начинались, их основная цель была в том, чтобы Россия отказалась и мы бы сказали, что не участвуем [в спортивных соревнованиях разных]. И тогда они бы сказали, что им легче живётся. Если мы хотим лёгкой жизни для всех спортивных организаций, тогда мы можем это сделать, но это будет хлопок дверью в одностороннем порядке. И это мы сделаем для них, а хуже мы сделаем для себя. Пусть они говорят спортсменам, на каких основаниях они рекомендуют отказаться [от гимнов и флагов], — подчеркнула Журова.

По её словам, Россия не может отказаться на время от участия в международных спортивных соревнованиях в угоду своим противникам. Она считает, что именно этого и добиваются от россиян, поэтому на такие шаги идти нельзя.

А как могут они запретить это? Они могут рекомендовать только, но они должны аргументы свои предъявлять. Я не очень понимаю, какие есть юридические основания для этого. Но мы со своей стороны тоже будем настаивать, чтобы этого не было, — подчеркнула собеседница NEWS.ru.

Ранее исполком МОК призвал не использовать национальные флаги и гимны России и Белоруссии на любых спортивных мероприятиях.

Кроме того, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал российских тренеров, которые, по его мнению, весьма холодно встретили 15-летнюю фигуристку Камилу Валиеву после её выступления в произвольной программе Олимпиады. Из-за подобного поведения окружения спортсменки он усомнился в её будущем.