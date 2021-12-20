WADA назвало Россию лидером по числу антидопинговых нарушений

Россия в 2019 году заняла первое место по количеству нарушений антидопинговых правил, сообщили во Всемирном допинговом агентстве (WADA). Всего в списке нарушителей значатся 117 стран.

В 2019 году WADA зафиксировало 1914 нарушений, совершённых представителями 117 стран в 89 видах спорта. При этом 1573 нарушения выявили при проведении анализов допинг-проб, ещё 377 — после работы с неаналитическими данными, основанными на фактических доказательствах.

Число антидопинговых нарушений в России за указанный период достигло 167. Лидерами по применению допинга среди российских спортсменов являются легкоатлеты — 35 нарушений. На втором месте представители тяжёлой атлетики — 21 нарушение. Замыкают тройку пауэрлифтеры — 14 нарушений.

Ранее стало известно, что лекарство «Аддералл», которое употребляют киберспортсмены по всему миру, на деле оказалось бесполезным и опасным, рассказал психиатр Уильям Додсон. Эксперт пояснил, что препарат создан для людей, которые страдают синдромом дефицита внимания и гиперактивности.