WADA назвало Россию лидером по числу антидопинговых нарушений

WADA назвало Россию лидером по числу антидопинговых нарушенийРоссия заняла первое место по числу нарушений антидопинговых правил в 2019 году
Россия в 2019 году заняла первое место по количеству нарушений антидопинговых правил, сообщили во Всемирном допинговом агентстве (WADA). Всего в списке нарушителей значатся 117 стран.
В 2019 году WADA
Число антидопинговых нарушений в России за указанный период достигло 167. Лидерами по применению допинга среди российских спортсменов являются легкоатлеты — 35 нарушений. На втором месте представители тяжёлой атлетики — 21 нарушение. Замыкают тройку пауэрлифтеры — 14 нарушений.
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