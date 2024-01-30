«Война Запада»: посольство России в США объяснило дисквалификацию Валиевой Посольство РФ: США хотят не допустить российских спортсменов до соревнований

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Власти США оказывают давление на международные спортивные структуры, чтобы не допустить высококонкурентных российских спортсменов на соревнования, сообщила пресс-служба российского диппредставительства в Штатах. Там объяснили, что такие методы вполне вписываются в русло развязанной Западом гибридной войны.

Все это укладывается в русло развязанной Западом гибридной войны против Российской Федерации. Местные власти не чураются откровенного давления на спортивные структуры с тем, чтобы не допустить появления высококонкурентных российских спортсменов на соревнованиях, особенно под российским триколором, — подчеркнули дипломаты.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова также заявила NEWS.ru, что Валиеву признали виновной по делу о нарушении антидопинговых правил из-за антироссийской позиции CAS. По ее словам, обычно о дисквалификации сообщают заранее, чтобы спортсмена успели снять с важных соревнований, однако в этом случае поступили в точности наоборот.

Ранее CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил: спортсменка не смогла доказать отсутствие намерения принимать стимулянты. Санкция в отношении Валиевой предусматривает четыре года, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки будут аннулированы, в том числе и первое место на Олимпиаде в Пекине.