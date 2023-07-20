Ветеран «Спартака» оценил вероятность возвращения Черчесова в Россию Ветеран «Спартака» Кавазашвили: сомневаюсь, что Черчесов вернется работать в Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Станислав Черчесов

После увольнения из венгерского клуба «Ференцварош» Станислав Черчесов вряд ли вернется работать в Россию, потому что он уже европеизировался и привык к местному футбольному менталитету, заявил NEWS.ru экс-вратарь сборной СССР и ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили. Однако он не исключил, что если специалист захочет работать в Российской премьер-лиге (РПЛ), то найдет достойную команду.

Если вдруг его пригласят в ведущий клуб России, я сомневаюсь, что он вернется назад работать, ведь он уже европеизировался, привык к местному футбольному менталитету, правилам, ответственности футболистов в Европе. Черчесов уже европейский тренер. Но если все-таки захочет вернуться в Россию, то найдет достойную команду, — считает Кавазашвили.

Ранее бывшего тренера сборной России Черчесова уволили с поста главного тренера венгерского футбольного клуба «Ференцварош». Поводом для отставки российского специалиста стало поражение со счетом 0:3 от фарерской команды «КИ Клаксвик» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с декабря 2021 года. За время его работы венгерский клуб два раза стал чемпионом страны и впервые за 47 лет вышел в плей-офф Еврокубка.