Велогонщик Асташов завоевал золотую медаль на Паралимпиаде

На проходящих в Токио Паралимпийских играх российские спортсмены завоевали четвёртую золотую медаль. Велогонщик Михаил Асташов выиграл гонку преследования на 3000 метров с новым мировым рекордом в квалификации, а в финальном заезде догнал соперника на круг в классе С1, к которому относят спортсменов с нарушениями, влияющими на работу рук, ног и туловища.

Обладателем серебряной медали стал канадец Тристен Шернове, а бронза досталась китайцу Ли Чжан Ю. Первые три золотых медали на Паралимпиаде добыли российские пловцы.

Как сообщалось ранее, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с NEWS.ru оценила выступление российских пловцов на старте Паралимпийских игр в Токио. Наши спортсмены в первый день турнира завоевали шесть медалей: три золотые, одну серебряную и две бронзовые.