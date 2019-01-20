В поражениях Фуркада углядели тактический ход

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Мартен Фуркад

Двукратный олимпийский чемпион бывший биатлонист Дмитрий Васильев высказался по поводу неудачного сезона, который проводит француз Мартен Фуркад.

Васильев предположил, что Фуркад проигрывает намеренно.

«Мне представляется, что он делает искусственно спад после олимпийского цикла», — сказал Васильев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он добавил, что существует два варианта развития событий в карьере француза: либо он постепенно «уйдёт в небытие», либо тактический ход в виде отсутствия успехов в сезоне сработает и приведёт к дальнейшим победам.

Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион и многолетний лидер гонки за Большой хрустальный глобус (награда лучшего спортсмена по итогам биатлонного сезона). Текущий сезон складывается для него не очень успешно: в общем зачёте Кубка мира он занимает третье место (после норвежца Йоханнеса Бё и россиянина Александра Логинова). На этапах Кубка мира — 2018/19 он одержал три победы (в смешанной эстафете и индивидуальной гонке в словенской Поклюке и в пасьюте в австрийском Хохфильцене), а также показал худший за последний олимпийский цикл результат — занял 43-е место в спринте в чешском Нове-Место. На пятом этапе, проходящем с 16 по 20 января в немецком Рупольдинге, он стал четвёртым в спринте и масс-старте, а также завоевал бронзу в составе мужской эстафетной четвёрки.

Как писал News.ru, Бьорндален рассказал о зависти к Фуркаду.