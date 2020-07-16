В МОК допустили отмену зимней Олимпиады-2022

https://static.news.ru/photo/8f47ace0-c76f-11ea-afe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yan Xiang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Зимние Олимпийские игры 2022 года, которые должны пройти в Пекине, могут быть отменены, если из-за пандемии коронавируса не состоится летняя Олимпиада-2021 в Токио. Об этом заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) и экс-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд.

Если в июле и августе следующего года в Токио будут проблемы с вирусом, трудно представить, что это не окажет последствий на соревнования в том же регионе спустя пять месяцев, — цитирует его Yahoo Sports.

Паунд добавил, что поведение ОИ-2022 может оказаться под угрозой из-за политических конфликтов. Он пояснил, что речь идёт о напряжённых отношениях между Китаем и США, и ситуации в Гонконге.

Пандемией коронавируса охвачены более 200 стран. Общее количество заболевших превышает 13,7 млн человек. Жертвами инфекции стали более 587,5 тысячи заразившихся, выздоровели свыше 8,1 млн.

Первую тройку стран по уровню заболеваемости составляют США, Бразилия и Индия. Россия находится на четвёртом месте. В РФ, согласно последним данным зафиксировано 752,7 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 531,6 тысячи пациентов, умерли 11,9 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что МОК перенёс юношеские Олимпийские игры в Даккаре с 2022 года на 2026-й. По словам главы комитета Томаса Баха, решение было принято в связи с пандемией. Он также отметил, что отсрочка позволит лучше спланировать соревнования.