В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр В греческой Древней Олимпии зажгли огонь Олимпиады-2024 в Париже

Фото: Li Jing/XinHua/Global Look Press

В греческой Древней Олимпии зажгли огонь летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщает РИА Новости. В этом месте в восьмом веке до нашей эры зародилась Олимпиада.

Согласно традиции, огонь зажигают в древнем храме Геры от солнечных лучей, для этого применяется зеркало параболической формы. Однако в Древней Олимпии стоит облачная погода, поэтому огонь зажгли от пламени, которое получили от лучей солнца в ходе генеральной репетиции церемонии, состоявшейся накануне.

«Верховной жрицей» выступила актриса Мэри Мина, она произнесла молитву Аполлону, чтобы он послал лучи солнца и зажег огонь Игр, а также Зевсу, чтобы он увенчал победителей. Затем жрица поднесла факел к огню.

Руководитель пресс-службы греческого НОК Димос Булукос уточнил, что полученный на репетиции церемонии огонь специально сохраняется на случай непогоды в день мероприятия.

В храм пропускают только официальных лиц. На стадионе в Древней Олимпии присутствовали президент Греции Катерина Сакелларопулу, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, руководитель НОК Греции и другие.

Ранее спортивный обозреватель Алексей Осин заявил, что запрещать российским спортсменам участвовать в Олимпиаде нельзя, так как это личное дело каждого. Эксперт подчеркнул, что сейчас не советское время, «посадить под замок» всех спортсменов невозможно. Он допустил, что на Олимпиаду-2024 поедут теннисисты.