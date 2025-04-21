В Госдуме призвали пересмотреть правила выдачи лицензий в РПЛ из-за «Химок» Депутат Терюшков предложил пересмотреть правила выдачи лицензий клубам РПЛ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Действия футболистов «Химок», которые несколько месяцев не получают зарплату, понятны, любой работодатель обязан выполнять трудовое законодательство, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Роман Терюшков. По его словам, в 2024 году Московская область из-за расхождений с руководством клуба в подходах к ведению финансово-хозяйственной деятельности и спортивной стратегии развития клуба вышла из состава учредителей.

Несмотря на это, Московская область продолжала оказывать всевозможную поддержку футбольного клуба в надежде на возможное исправление ситуации. ФК «Химки» — один из немногих клубов РПЛ, получавший спортивную инфраструктуру в безвозмездное пользование как СОНКО (социально-ориентированные некоммерческие организации. — NEWS.ru). По всей видимости, настала пора пересматривать и этот статус, — сказал Терюшков.

Депутат напомнил о словах президента Российской премьер-лиги Александра Алаева про внешнее управление клубом «Химки», что вызвало изумление в профессиональных кругах. Известно, что внешнее управление вводится исключительно арбитражным судом на основании решения собрания кредиторов, и это точно не полномочие РПЛ, отметил Терюшков. Он предложил провести анализ в футбольных клубах лиги и пересмотреть правила выдачи лицензий, включив условие о предоставлении банковской гарантии.

Согласование с центральным органом власти региона, отвечающим за развитие спорта, также не будет лишним. Необходимо остановить гонку миллионных зарплат футболистов. Регионы априори не заинтересованы в улучшении финансового благосостояния легионеров. Обязанность субъектов РФ — это развитие детско-юношеского спорта, проведение школьных турниров, поддержка студенческих лиг, строительство и содержание спортивной инфраструктуры. Поэтому здесь речь должна идти не о внешнем управлении ФК «Химки» в исполнении Алаева, а об управленческих ошибках в РПЛ, — добавил Терюшков.

Игроки «Химок» хотели бойкотировать матч против «Зенита», но вышли на поле. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Инвестор клуба Туфан Садыгов обещал рассчитаться со всеми футболистами до 30 апреля. Игрокам выплатили зарплату за декабрь.