В ГД призвали наказать Испанию из-за невыдачи виз российским борцам Депутат Свишев: Испания незаконно и безосновательно лишила виз российских борцов

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев

Отказ Испании выдать визы российским борцам является незаконным и безосновательным решением, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. Он напомнил, что Международная федерация борьбы еще в апреле допустила борцов из РФ до международных соревнований в нейтральном статусе. По мнению Свищева, в таком случае испанская федерация должна понести наказание и лишиться права проводить международные турниры.

Решение испанских властей невозможно объяснить логически. Страна-организатор, получившая право на проведение соревнования, несет ответственность за безопасность спортсменов и их визовую поддержку. Если по каким-то причинам обязательства не выполняются, значит организаторы должны понести наказание. Как мне кажется, Международная федерация борьбы обязана наказать страну-организатора и не давать больше проводить турниры, — сказал Свищев.

Как отметил депутат, если Испания не допустила российских борцов из-за солидарности с проукраинскими силами, то это дискриминация по национальному признаку.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что Испания отказала в выдаче виз молодежной сборной для участия в чемпионате Европы. Турнир пройдет с 26 июня по 2 июля в Сантьяго-де-Компостела.

Ранее Свищев заявил, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин являются одними из ведущих фигуристов в России, их переход в сборную Грузии, как и отъезд любого другого российского спортсмена, является безусловной потерей. В то же время депутат подчеркнул, что на фоне санкций Международного олимпийского комитета (МОК) не так много российских атлетов решают переходить в другие сборные.