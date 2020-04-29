Уткин — о Соловьёве: «фашист в канун Дня Победы ходит по Москве с охраной»

https://static.news.ru/photo/79e0b7fc-8aca-11ea-a188-fa163e074e61_660.jpg Василий Уткин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский блогер Василий Уткин снова обратился к телеведущему Владимиру Соловьёву. Он записал видеообращение, в котором ответил журналисту на совет озираться по сторонам.

Меня много спрашивали, Вов, напишу ли я на тебя заявление за угрозы. Заявления в полицию пишут на людей, а ты — субстанция. Поэтому, конечно же, я не буду этого делать, — сказал Уткин на своём канале в YouTube.

Популярный блогер задаётся вопросом, почему российский телеведущий боится и «ходит по Москве с двумя охранниками», но тут же находит ответ, уточнив, что заключительное видеообращение цикла хотел выставить в Сеть во вторник, 28 апреля, в «торжественный день» для Соловьёва.

Во вторник было 75 лет со дня, как твоего кумира, о котором ты сделал документальный фильм, Бенито Муссолини, повесили кверху ногами. Я выждал пару дней траура и сегодня тебе об этом говорю. Я очень хорошо понимаю, почему фашист в канун Дня Победы ходит по Москве с охраной, — добавил Уткин.

Публичный конфликт между двумя журналистами начался после высказываний Уткина относительно действий российских властей. Уже несколько недель оппоненты обмениваются различными оскорблениями в адрес друг друга. Ранее Соловьев угрожал расправиться с блогером, писал NEWS.ru.