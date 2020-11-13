Усэйн Болт: в забеге с Роналду я бы проиграл

https://static.news.ru/photo/a7a771d8-263f-11eb-979d-fa163e074e61_660.jpg Усэйн Болт Фото: Christophe Morin, via imago-images.de/Global Look Press

Спринтер из Ямайки Усэйн Болт, восемь раз побеждавший на Олимпийских играх, уверен, что сейчас он проиграл бы забег, если бы соревновался с португальским футболистом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

По словам спортсмена, португалец смог бы спокойно победить его. Всё дело в том, что Роналду по-прежнему активен. Болт отметил, что считает футболиста «суперспортсменом», который всегда находится на вершине. Роналду, как подчеркнул ямаец, всегда сосредоточен и много работает. Сейчас игрок «Старой синьоры», уверен спринтер, обогнал бы прославленного бегуна.

Кроме того, Болт поделился своими мыслями относительно своих попыток стать футболистом. Это произошло в 2018 году, через год после того, как ямаец завершил карьеру в лёгкой атлетике. В октябре Болт на короткий срок стал игроком австралийского клуба «Сентрал Кост Маринерс».

Думаю, что если бы я остался в Европе, ситуация сложилась бы иначе. Когда я поехал в Австралию, я думал, что должен быть вдали от средств массовой информации, вдали от всех. Это должно было помочь мне избежать серьёзного давления. Но это не сработало так, как я рассчитывал. Думаю, если бы я остался в Европе, мне бы помогли больше, я бы добился больших успехов, — цитирует Болта РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, лидер туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу не уважает итальянцев. Такого мнения придерживается бывший защитник «бьянконери» Паскуале Бруно.

По словам ветерана, Роналду мог бы приложить больше усилий для изучения итальянского языка. Бруно оскорблён тем фактом, что Криштиану всё ещё изъясняется на испанском.