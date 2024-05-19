Украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Усик

Украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории, сообщает пресс-служба соревнования. Уточняется, что представитель Украины отправил соперника, для которого это был первый проигрыш за всю карьеру, в нокдаун в девятом раунде.

Усик стал первым, кто получил этот титул в XXI веке. Уточняется, что он сохранил пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) и отобрал у Фьюри титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой прошел в ночь на воскресенье в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказывал в беседе с NEWS.ru, что британский боксер Фьюри за счет своих габаритов являлся небольшим фаворитом боя против Усика. В то же время он отметил, что спортсмен с Украины является более техничным тяжеловесом.

До этого стало известно, что Фьюри и Усик по итогам боя заработают рекордные для себя деньги, причем размер гонораров не зависит ни от результата поединка, ни от уровня продаж его платных трансляций. Украинец должен получить $34 млн, а гонорар британца составляет $69 млн.