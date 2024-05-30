Украинка Харлан снова наехала на российских спортсменов: корежит от флага?

Фото: Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press

Ольга Харлан

Олимпийская чемпионка с Украины Ольга Харлан нередко высказывается негативно о российских спортсменах и их участии в международных соревнованиях. В последнем интервью фехтовальщица указала на то, что россияне празднуют победы с использованием национального флага, а также рассказала, как бы ужесточила правила допуска на Олимпиаду. О чем еще говорила Харлан и в какие скандалы с участием российских атлетов она попадала — в материале NEWS.ru.

Что сказала Харлан о россиянах и Олимпиаде

Ольга Харлан — одна из самых титулованных фехтовальщиц: украинка шесть раз становилась чемпионкой мира, восемь раз — Европы, а в 2008 году выиграла золото на Олимпийских играх.

В интервью Diario AS Харлан заявила, что россиян не должны допускать до Олимпиады в Париже, так как они получают финансовую поддержку от своего государства. Олимпийской чемпионке также не понравилось, что отечественные атлеты после участия в турнирах в нейтральном статусе возвращаются домой и празднуют победы с использованием национального флага и гимна.

«Были случаи, когда спортсмены участвовали в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, а затем возвращались домой и праздновали медали в футболках и флагах своих стран. Чем это похоже на нейтралитет?» — сказала Харлан.

По словам фехтовальщицы, россияне должны быть допущены до Олимпиады при соблюдении двух условий.

«Мое мнение — ехать можно тем, кто открыто говорил, что не поддерживает СВО, и финансово помогает Украине. Только такие люди должны иметь возможность участвовать в Олимпиаде, потому что они действительно нейтральны», — приводит слова Харлан AS.

Действительно ли россияне отмечают победы с российским флагом

Российские атлеты не могли выступать на Олимпиадах под флагом страны уже три раза: в Пхенчхане в 2018 году, в Токио в 2021-м и в Пекине в 2022-м. Из-за допинговых скандалов спортсмены считались нейтральными, хотя принимали участие даже в командных соревнованиях. Соответственно, на церемониях награждения с участием россиян не поднимался национальный флаг страны, а также не играл российский гимн, если побеждал отечественный атлет.

В России же спортсменов встречали и чествовали с национальными флагами и гимном. Так, 21 февраля 2022 года в Москву прибыл «золотой рейс» с участниками Игр в Пекине. Часть атлетов при этом отправили сразу на «ВТБ Арену», где для них был устроен торжественный прием. На этой церемонии олимпийские чемпионы Анна Щербакова и Александр Большунов под гимн России подняли национальный флаг.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Спортсмены сборной России чемпионы Олимпийских игр в Пекине Александр Большунов и Анна Щербакова поднимают флаг на торжественной встрече олимпийцев на стадионе «ВТБ Арена» в Москве

В 2021-м торжественная церемония прошла в центре Москвы у стен Кремля на Васильевском спуске. Флаг России тогда доверили поднимать чемпионке Игр Марии Ласицкене, а затем на сцену выходили министр спорта Олег Матыцин, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, министр иностранных дел Сергей Лавров, советник президента России Игорь Левитин.

В 2018 году олимпийцев также торжественно встречали в столице России — болельщики и родственники спортсменов пришли в аэропорт Шереметьево в одежде с национальной символикой и принесли флаги страны.

Могут ли россияне праздновать с флагом

На этот вопрос корреспонденту NEWS.ru ответила спортивный юрист Анна Анцелиович. По ее словам, праздновать победы с флагом россиянам нельзя, но только в месте соревнований. В России — можно.

«Флаг и гимн запрещены не по времени проведения, а по месту проведения. Они запрещены на всех олимпийских объектах, на которые распространяется компетенция оргкомитета Олимпийских игр в Париже. На этих объектах в любой момент не могут быть выставлены российские и белорусские флаги, а также звучать гимны этих стран. За пределы олимпийских объектов компетенция МОК и оргкомитета не распространяется», — сказала Анцелиович.

Какие критерии поставил МОК для россиян на Олимпиаде

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в Олимпиаде в Париже.

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Исполком МОК принял решение, что индивидуальные нейтральные спортсмены, прошедшие квалификацию по существующим системам отбора, имеют право участвовать в соревнованиях Олимпийских игр — 2024 в Париже в соответствии со специальными критериями, среди которых:

участие в статусе индивидуальных нейтральных атлетов;

невозможность участия в командных соревнованиях;

спортсмены не могут активно поддерживать специальную военную операцию России;

нужно соответствовать антидопинговым требованиям;

санкции против правительств России и Белоруссии будут действовать во время Игр.

При этом официальный представитель МОК Марк Адамс 18 января заявил, что атлетов с российскими и белорусскими паспортами ждет дополнительная проверка от комитета при отборе на Игры. Только решения международных федераций будет недостаточно.

«Могу только в общих чертах сказать, потому что не знаю всех деталей. Мы в процессе поиска и назначения независимых аналитиков с хорошей репутацией, которые проверят каждого из этих спортсменов. Люди, которые квалифицировались, уже прошли одну проверку, но МОК проведет вторую с участием независимых организаций», — рассказал журналистам Адамс.

В чем конкретно заключается дополнительная проверка и кто будет «независимыми аналитиками с хорошей репутацией», о которых говорил Марк Адамс, пока непонятно. Остается неясным и то, пройдет ли кто-то такой отбор.

В какой скандал с участием россиянки попала Харлан

На чемпионате мира в Милане, который проходил в июле прошлого года, в 1/32 финала индивидуального турнира по сабле, встречались украинка Ольга Харлан и россиянка Анна Смирнова. Наша спортсменка проиграла сопернице. По правилам Международной федерации фехтования (FIE) после каждого поединка саблистки должны пожать руки, но Харлан в ответ на протянутую руку Смирновой выставила саблю, что-то сказала и ушла с помоста.

Фото: IMAGO/Matteo Arnoul / LiveMedia/Global Look Press Ольга Харлан

Россиянка покинула дорожку только через полчаса, все это время общаясь с арбитрами. Все ждали возвращения Харлан для рукопожатия, но украинка не вернулась. Это означало, что поединок не мог считаться законченным. Спортсменку, нарушившую правила, нужно было дисквалифицировать с турнира, а также отстранить от участия в двух последующих соревнованиях в данном виде оружия.

Украинскую саблистку в итоге сняли с 1/16 финала, а соперница Харлан Йоана Илиева из Болгарии автоматически прошла в следующую стадию турнира.

Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что украинка получила черную карточку и будет исключена до конца чемпионата мира в Милане. Выставив саблю в сторону после боя, украинка также подпала под антиспортивное поведение, наказание за которое подразумевает отстранение на два месяца.

Черную карточку Харлан действительно выдали, но она была отменена на следующий день. В Международном олимпийском комитете (МОК) отметили, что это связано с «уникальной ситуацией», в которой оказалась украинка. Тогда же МОК выдал Харлан автоматическую квалификацию на Олимпийские игры — 2024. Вне зависимости от результатов на международных стартах, украинка выступит на Играх в Париже в одиночном и командном соревнованиях.

Кроме этого, FIE отменила обязательные рукопожатия после поединков. Это было сделано для того, чтобы в будущем не возникало подобных ситуаций.

«Рукопожатие по окончании поединка будет разрешено заменять приветствием на расстоянии. Это позволит украинцам и россиянам не сближаться друг с другом», — пояснили в итальянском издании La Repubblica.

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