«Удобный сервис»: в Минспорте объяснили, почему не отменят Fan ID В Минспорте заявили, что не планируют отменять Fan ID на футбольных стадионах

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Карта болельщика является удобным цифровым сервисом для зрителей спортивных соревнований. Ее можно оформить на портале «Госуслуги» или в любом из центров «Мои документы», каких-либо решений по отмене Fan ID не планируется, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Министерства спорта РФ. В ведомстве подчеркнули, что при внедрении системы идентификации болельщиков прежде всего руководствовались вопросами безопасности зрителей, которые приходят на спортивные соревнования семьями с детьми.

Карта объединяет в себе лучшие практики, использованные во время проведения Кубка конфедераций по футболу FIFA — 2017, чемпионата мира по футболу FIFA — 2018, чемпионата Европы по футболу UEFA EURO — 2020. Внедрение карты болельщика признано международным экспертным сообществом эффективной и оправданной мерой для создания и функционирования комплексной системы безопасности при проведении крупных спортивных соревнований. Каких-либо решений по отмене карты болельщика не планируется, — заявили в пресс-службе.

В Минспорте добавили, что внедрение карты болельщика оказывает значительное влияние на прозрачность сферы покупки и продажи билетов на соревнования. Также это помогает бороться с перекупщиками и билетными мошенниками.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что вопрос о введении Fan ID до сих пор остается сложным, однако его должны решить между собой РФС, клубы и болельщики. По его словам, сейчас ситуация усложняется из-за возросшей террористической опасности, поэтому на трибунах «может возникнуть все что угодно».