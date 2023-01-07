У сборной России по футболу будет новый технический спонсор Дюков: у сборной России по футболу будет новый технический спонсор вместо Adidas

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У сборной России по футболу появится новый технический спонсор вместо Adidas, заявил ТАСС президент РФС Александр Дюков. По его словам, переговоры по этому вопросу уже ведутся и замена будет найдена в первом квартале 2023 года.

Можно сказать уверенно, что в 2023 году у нас не будет формы Adidas. Когда будет новый партнер? В первом квартале. Сейчас проводим переговоры — будет новый технический спонсор,— сказал Дюков.

Российский футбольный союз сотрудничал с немецкой компанией на протяжении 14 лет. В 2021 году стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до 2026-го, однако в марте 2022 года Adidas приостановил его. Несмотря на этот шаг, национальная команда осенью провела три товарищеских матча в экипировке этой компании.

Ранее РФС перенес голосование по поводу возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Это решение связано с необходимостью проведения дополнительных консультаций по данному вопросу.