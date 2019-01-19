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Часть протоколов допинг-контроля РУСАДА не ввели в ADAMS

Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Российское антидопинговое агентство обнаружило более 100 тысяч протоколов допинг-контроля, которые были подготовлены прежними сотрудниками и не введены в систему ADAMS.

Письмо с соответствующим заявлением гендиректор РУСАДА Юрий Ганус направил исполкому WADA.

Нарушения были замечены во время двух внутренних расследований, завершённых в прошлом году. Ввод всех необходимых данных планируется закончить в ближайшее время.

В своём письме Ганус также отметил, что за 2018 год РУСАДА взяло у спортсменов 9 540 проб, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что его ведомство оказало максимальное содействие в решении всех вопросов, связанных с копированием данных московской лаборатории экспертами Всемирного антидопингового агентства. По его словам, «мы выполнили все требования WADA согласно нашим договорённостям и в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом России».


#допинг #WADA #РУСАДА #ЮрийГанус #ADAMS
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