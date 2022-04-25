Туктамышева объяснила, почему фигуристы занимаются танцами

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о пользе танцев. Спортсмена в своём Telegram-канале заявила, что любая программа всегда перед выходом на лёд отрабатывается в зале.

Чтобы программа хорошо смотрелась на льду, мы много отрабатываем ее в зале, почти перед каждой тренировкой мы оттачиваем движения, — заявила 25-летняя спортсменка.

Она подчеркнула, что все «движения постепенно переносятся с на лёд», поэтому в итоге программа начинает выглядеть так, как задумывал постановщик. Также Туктамышева добавила, что «танцы в зале очень развивают и раскрепощают движения».

Чтобы прыгнуть на льду, надо выучить это в зале чтобы понять ощущения, — резюмировала Туктамышева.

Елизавета является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В 2021 году она оста стала победителем командного чемпионата мира и серебряным призёром чемпионата мира среди одиночниц.

Ранее серебряный призёр Олимпиады-2022 в Пекине Александра Трусова опубликовала в своём видео танца в стиле стрип-пластики. Фигуристка выразила благодарность хореографу Анастасии Юрасовой, которая поставила ей номер.