Фото: Федерация регби России

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков ответил прыгунье в высоту Марии Ласицкене на её призыв тренироваться за пределами страны в случае отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

На своей странице в Instagram Ласицкене написала, что уедет тренироваться за пределы России, чтобы быть доступной для международных допинг-офицеров. А в России ты недоступна для международного контроля что ли? —...