Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс считает, что игроки национальной команды проиграли матч сборной Самоа на Кубке мира в Японии из-за психологии.
Мы хорошо играли в первом тайме. Многие говорят, что мы проиграли из-за физической усталости, но дело в психологии. Было приятно, что нашу игру оценили болельщики после матча, — сказал журналистам Джонс.
Тренер отметил, что игроки сборной стали понимать игру лучше.
Сегодня было много прессинга со стороны сборной Самоа, постоянно был контакт с ними. Самоанцы сегодня отлично играли, они показали хороший уровень. Но факт того, что мы могли победить в этом матче и первый тайм остался за нами, вселяет радость, — заключил специалист.
Следующий матч на Кубке мира сборная России проведёт 3 октября в Кобе с командой Ирландии.
Ранее в интервью News.ru капитан Василий Артемьев признался, что основная цель на Кубке мира для сборной России — одержать одну победу.