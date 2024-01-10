Тарасова назвала латвийского фигуриста мерзавцем Тарасова назвала фигуриста Васильева мерзавцем за критику допуска россиян на ОИ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала латвийского фигуриста Дениса Васильева мерзавцем, передает «Матч ТВ». Так она прокомментировала то, что спортсмен назвал поспешным решение допустить россиян на Олимпиаду-2024.

Он мерзавец, мы давно знали, какой он человек, — сказала Тарасова.

10 января Васильев в разговоре с изданием Jauns заявил, что снимать ограничения с российских спортсменов рано. Он это объяснил нестабильной политической обстановкой, допинговым скандалом и продолжением СВО.

Сейчас неподходящее время, и это поспешное решение. [СВО] по-прежнему продолжается, к тому же в российском фигурном катании не завершился допинговый скандал. Лично я не могу от всей души сказать: все хорошо, давайте снова кататься вместе. Однако считаю, что необходимо будет допустить россиян, когда политическая ситуация нормализуется. Со временем придется им разрешить это сделать, — сказал спортсмен.

Ранее Тарасова отказалась комментировать соревнования по фигурному катанию вместе с продюсером Яной Рудковской. По ее словам, она не будет работать с непрофессионалами. Рудковская говорила о желании поработать в паре с Тарасовой. Продюсер заявила, что разбирается во всех прыжках, вращениях и дорожках в фигурном катании. По мнению Рудковской, с заслуженным тренером у нее бы получился хороший дуэт.