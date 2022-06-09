«Старалась прыгнуть как можно дальше»: Трусова о дебюте в лёгкой атлетике Трусова заявила, что в прыжках в длину не ориентировалась на результаты соперниц

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Александра Трусова в соревнованиях среди юниоров

Российская фигуристка Александра Трусова высказалась о дебюте в лёгкой атлетике, сообщает «Чемпионат.com». По словам спортсменки, она не знала результатов соперниц по прыжкам в длину и просто старалась улететь как можно дальше. 17-летняя россиянка также порассуждала о вариантах с выступлением в других легкоатлетических дисциплинах.

Прыжки в высоту? С шестом прикольно, мне кажется. Но я боюсь назад упасть. А просто в высоту — я не знаю, — добавила Трусова.

Ранее Трусова выступила на неделе лёгкой атлетики в Москве и прыгнула в длину на 4,19 метра, что соответствует второму юношескому разряду. Фигуристка заняла последнее место среди всех участниц.

Ранее о дебюте спортсменки в лёгкой атлетике высказалась олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова. По её словам, Трусова могла бы попробовать себя в прыжках с шестом. При этом спортсменка затруднилась ответить на вопрос о том, как занятия лёгкой атлетикой повлияют на карьеру Трусовой в фигурном катании. По словам Чичеровой, нужно понимать, насколько глубоко фигуристка решила погрузиться в новый вид спорта.