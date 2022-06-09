Российская фигуристка Александра Трусова высказалась о дебюте в лёгкой атлетике, сообщает «Чемпионат.com». По словам спортсменки, она не знала результатов соперниц по прыжкам в длину и просто старалась улететь как можно дальше. 17-летняя россиянка также порассуждала о вариантах с выступлением в других легкоатлетических дисциплинах.
Прыжки в высоту? С шестом прикольно, мне кажется. Но я боюсь назад упасть. А просто в высоту — я не знаю, — добавила Трусова.
Ранее Трусова выступила на неделе лёгкой атлетики в Москве и прыгнула в длину на 4,19 метра, что соответствует второму юношескому разряду. Фигуристка заняла последнее место среди всех участниц.
Ранее о дебюте спортсменки в лёгкой атлетике высказалась олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова. По её словам, Трусова могла бы попробовать себя в прыжках с шестом. При этом спортсменка затруднилась ответить на вопрос о том, как занятия лёгкой атлетикой повлияют на карьеру Трусовой в фигурном катании. По словам Чичеровой, нужно понимать, насколько глубоко фигуристка решила погрузиться в новый вид спорта.