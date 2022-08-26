Стало известно, во сколько может обойтись «Челси» трансфер Захаряна Журналист Романо: «Челси» предложил €15 млн за трансфер Захаряна»

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Арсен Захарян

Полузащитник «Динамо» близок к заключению контракта с лондонским «Челси», сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо. В Twitter-аккаунте он написал, что «аристократы» готовы выложить €15 млн за переход 19-летнего футболиста в состав британского клуба. Немецкий веб-сайт Transfermarkt также оценивает игрока в €15 млн.

«Челси» предложил €15 миллионов евро за молодого таланта московского «Динамо» Арсена Захаряна, — написал Романо.

Агент динамовца Павел Андреев подтвердил информацию о возможном переходе Захаряна в «Челси» в разговоре с «Чемпионатом».

Захарян и «Челси»? Все очень близко, — ответил Андреев.

В текущем сезоне полузащитник вышел на поле в основном составе «Динамо» пять раз. Он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующий контракт футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее стало известно, что бывший форвард «Зенита» и экс-капитан сборной России Артем Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». За этот клуб выступают итальянский нападающий Марио Балотелли и украинский защитник, экс-игрок «Зенита» Ярослав Ракицкий. Дзюба уже успел отличиться в составе нового клуба.