Стало известно о состоянии заболевшего пневмонией Алексея Мишина Тренер по фигурному катанию Мишин заявил, что чувствует себя лучше

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин заявил NEWS.ru, что чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает. Накануне 81-летний наставник пожаловался на жар и рассказал, что у него подозрение на пневмонию. Несмотря на отсутствие температуры, Мишин сообщил, что не посещает тренировки.

Чувствую себя лучше, спасибо. Я выздоравливаю, — заявил Мишин.

Он добавил, что надеется быть в строю к Кубку Первого канала, который запланирован на 21–22 января в Москве.

Ранее в клиническую больницу в Коммунарке был госпитализирован олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров. По данным СМИ, фигурист попал в больницу с пневмонией, тест на COVID-19 показал отрицательные результаты. Врачи оценивали состояние спортсмена как стабильное.

Позднее Mash сообщил об ухудшении состояния фигуриста. По данным Telegram-канала, спортсмен подключен к ИВЛ и к аппарату для насыщения крови кислородом.

11 января источник ТАСС сообщил, что врачи не дают прогнозов по состоянию олимпийского чемпиона, который по-прежнему находится в тяжелом состоянии.