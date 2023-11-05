Спор между WADA и РУСАДА дошел до суда WADA готовится передать дело РУСАДА в Спортивный арбитражный суд

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) занимается подготовкой необходимых документов для передачи в Спортивный арбитражный суд (CAS) дела Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. По ее информации, крайнего срока для предоставления отчетности в CAS нет.

WADA готовит документы, необходимые для передачи дела в CAS, — говорится в сообщении.

Новые обвинения в адреса РУСАДА представители WADA выдвинули 22 сентября. Они сообщили, что российское агентство продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу, который, по их словам, не интегрирован в законодательство РФ. Позднее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила о несогласии с заявлением WADA и направила им официальное уведомление. Всемирное антидопинговое агентство в свою очередь объявило о намерении отстоять правоту в CAS.

Ранее глава WADA Витольд Банька сообщил, что агентство наказало 222 российских спортсмена. По его словам, решения принимались на основе данных московской лаборатории и изъятых проб. Он добавил, что еще по 58 делам предъявлены обвинения и по 145 случаям продолжаются расследования возможного употребления допинга спортсменами из России.