«Спартак» подписал бразильского защитника

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал долгосрочный контракт с бразильским защитником Айртоном Лукасом. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Футболист представлял местную команду «Флуминенсе». За клуб он сыграл 28 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.
21-летний игрок подписал долгосрочный контракт с «красно-белыми». По сообщениям пресс-службы, Айртон присоединится к команде уже на первом тренировочном сборе, который пройдёт в январе в Дубае.
Ранее News.ru сообщал о том, что «Спартак» проведёт четыре тренировочных сбора.