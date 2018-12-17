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«Спартак» подписал бразильского защитника

Айртон Лукас Celso Pupo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Айртон Лукас

спорт [ версия для печати ]

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал долгосрочный контракт с бразильским защитником Айртоном Лукасом. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Футболист представлял местную команду «Флуминенсе». За клуб он сыграл 28 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

21-летний игрок подписал долгосрочный контракт с «красно-белыми». По сообщениям пресс-службы, Айртон присоединится к команде уже на первом тренировочном сборе, который пройдёт в январе в Дубае.

Ранее News.ru сообщал о том, что «Спартак» проведёт четыре тренировочных сбора.


#футбол #ФКспартак
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