«Смотри, как закаляется моя сталь»: фигуристка Сотникова презентовала песню

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года Аделина Сотникова выпустила песню и клип. Первый трек бывшей фигуристки называется «Сталь», исполнила она его в дуете с певицей IVKA. Об этом Сотникова сообщила на странице в Instagram.

На свой странице в Instagram олимпийская чемпионка сообщила, что в понедельник состоялась презентация её совместной песни с певицей IVKA.

Такого волнения я давно не испытывала, это был взрыв эмоций. Все эмоции остались в том дне, я даже не знаю, что писать, — написала Сотникова.

Ранее сообщалось, что певец Давид Манукян попросил прощения у своих фанатов и поклонников партнёрши, Аделины Сотниковой, за то, что выбыл из проекта «Ледниковый период» из-за полученной травмы.