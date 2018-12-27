Скончались два ветерана хоккея на траве

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Экс-игрок казахстанского клуба по хоккею на траве «Динамо» Владимир Латыпов скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея на траве России.

Латыпов четыре раза становился чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок СССР. Также на его счету серебро чемпионата СССР и Кубок европейских чемпионов 1982 и 1983 годов.

Кроме того, на 60-м году жизни скончался двукратный бронзовый призёр чемпионата СССР по хоккею на траве Юрий Хван. Он выступал за «Мехнат» и «Звезду».

Ранее News.ru сообщал, что болельщик футбольного клуба «Интер» скончался в больнице от полученных травм перед матчем против «Наполи».