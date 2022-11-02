Щербакова рассказала об азарте и подшучиваниях на шоу «Ледниковый период» Фигуристка Щербакова: на «Ледниковом периоде» присутствуют азарт и подшучивания фигуристов друг над другом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущая программы фигуристка Анна Щербакова во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

На телевизионном шоу «Ледниковый период» присутствует азарт, а в подшучиваниях фигуристов друг над другом проскальзывает соперничество, рассказала KP.RU олимпийская чемпионка по фигурному катанию и одна из ведущих проекта, 18-летняя Анна Щербакова.

Когда у нас идут командные соревнования, тот же Кубок Первого канала, может быть, зритель и чувствует какую-то жесткость этого противостояния, но мне очень комфортно. Изнутри у фигуристов нет никакой злости, агрессии, напряжения между собой. И мне это очень близко, я не сторонник какого-то негатива, борьбы, соперничества, противостояний. Бывает азарт, да. В шутках иногда проскальзывает какое-то соперничество, — рассказала Щербакова.

Олимпийская чемпионка также поделилась впечатлениями от встречи на телешоу с заслуженным тренером СССР, мастером спорта СССР международного класса Татьяной Тарасовой. По её словам, работать с Тарасовой — это большая честь.

Мы друг друга поприветствовали, она меня похвалила. Это человек, от которого сразу идет невероятно мощная энергетика, — добавила Щербакова.

Фигуристка пожелала Тарасовой здоровья и отметила, что очень рада, что тренер присутствовала на съёмках телешоу.

18 августа Анна Щербакова перенесла операцию на колене в Германии. Спортсменка опубликовала фото в соцсетях и заявила, что всё прошло успешно. Отмечается, что ей был диагностирован разрыв заднего рога мениска.