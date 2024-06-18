Сборная Грузии проиграла свой первый матч на чемпионате Европы Сборная Турции со счетом 3:1 обыграла команду Грузии на чемпионате Европы

Фото: Daniela Porcelli/Keystone Press Agency

Сборная Турции со счетом 3:1 обыграла команду Грузии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, сообщает пресс-служба состязания. Забитыми мячами в составе победителей отметились Мерт Мюлдюр (25-я минута), Арда Гюлер (65-я) и Керем Актюркоглу (90+7). Встреча прошла в Дортмунде.

При этом Гюлер стал самым молодым игроком в истории чемпионата Европы, который забил в своей первой игре на турнире, — ему 19 лет. В грузинской сборной отличился Жорж Микаутадзе (32-я минута).

Ранее стало известно, что сборная Грузии обыграла команду Греции в финальном матче плей-офф и впервые в истории получила право принять участие в чемпионате Европы 2024 года по футболу. Встреча прошла в Тбилиси. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. Соперниками команды тогда указывались сборные Турции (18 июня), Чехии (22 июня) и Португалии (26 июня).

В первой встрече чемпионата Европы — 2024 победили немцы, обыгравшие в Мюнхене шотландцев со счетом 5:1. Сборные Германии и Шотландии выступают в группе A вместе с командами Швейцарии и Венгрии. Первая встреча швейцарцев и венгров состоялась 15 июня. Во втором туре, 19 июня, немцы встретятся с венграми, а шотландцы — со швейцарцами.