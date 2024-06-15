Стал известен победитель первого матча на футбольном Евро-2024 Германия в первом матче на Евро-2024 обыграла Шотландию со счетом 5:1

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Сборная Германии в Мюнхене со счетом 5:1 обыграла команду Шотландии в стартовом матче чемпионата Европы по футболу. В игре отметились Флориан Вирц (10-я минута), Джамал Мусиала (19), Кай Хаверц (45+1, с пенальти), Никлас Фюллькруг (68) и Эмре Джан (90+3). На 87-й минуте защитник сборной Германии Антонио Рюдигер отправил мяч в свои ворота. На 44-й минуте прямую красную карточку за грубый фол в штрафной площади получил игрок шотландской сборной Райан Потреус.

В чемпионате Европы принимают участие 24 сборные, которые разбиты на шесть групп. Сборные Германии и Шотландии выступают в группе A вместе с командами Швейцарии и Венгрии. Встреча первого тура между швейцарцами и венграми состоится 15 июня. Немцы во втором туре встретятся с венграми, шотландцы сыграют со швейцарцами. Встречи пройдут 19 июня.

Впервые на чемпионатах Европы матч открытия турнира завершился с разницей в четыре мяча. Самую разгромную победу в стартовой встрече одерживала сборная Италии, победившая в 2021 году команду Турции (3:0).

Поговорка «в футбол играют все, а побеждают немцы» работает не всегда, уверен спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. Он подчеркнул, что сборная Германии на Евро-2024 может уступить команде Грузии, за которую он будет болеть. По словам Губерниева, команда на Евро-2024 может совершить подвиг, как в свое время Греция, и выиграть у всех. При этом он допустил, что в финал также может выйти сборная Италии.