Россиянки не попали в топ-15 в масс-старте на КМ по биатлону

https://news.ru/storage/news/f5e7d4571b58edfc30e61a47c75dd841/71710b1a-e8a9-4dd5-b4e4-9c7046bfdb18_850.jpg Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Франциска Пройс из Германии стала победительницей гонки с общего старта на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. Она преодолела дистанцию за 32.34,0 секунды и была точна на всех огневых рубежах.

Серебряную медаль завоевала норвежка Ингрид Ланнмарк Таннревольд, которая уступила Пройс 0,2 секунды и также ни разу не промахнулась. Третье место досталось словачке Паулине Фиалковой, отставшей от лидера на 15,1 секунды и допустившей один промах.

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, с двумя штрафными кругами финишировавшая 17-й. Ирина Старых стала 18-й, Светлана Миронова — 20-й, Евгения Павлова — 28-й.

Ранее News.ru сообщал, что россияне провалили и мужской масс-старт на КМ по биатлону.